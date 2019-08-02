Астролог Павел Глоба назвал три знака Зодиака, которым повезет в первую неделю августа

По мнению известного астролога Павла Глобы, начало августа ознаменуется новолунием, которое является важным событием в астрологии, пишет Topnews.
Первые дни последнего месяца лета Луна будет находиться а фазе роста, что, по словам Глобы, способствует усилению энергетического импульса у людей. Период подходит для избавления от вредных привычек и начала активного поиска второй половины.
Глоба напоминает, что 3 августа Луна перейдет в знак Девы, где пробудет до 4 августа. Это время благоприятно для рутинной работы, аналитики и совершенствование навыков. Одинокие знаки Зодиака смогут стать более уверенными в себе и встретить свою вторую половинку.
7 августа Луна окажется знаке Скорпиона. Этот период означает усиление умственной деятельности. Время подходит для новых дел и проектов. Одинокие люди смогут благодаря своему очарованию привлечь представителя противоположного пола, а семейные - гармонизировать отношения.