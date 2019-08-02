Астролог Павел Глоба назвал три знака Зодиака, которым повезет в первую неделю августа

Затем 5 и 6 августа Луна перейдет в знак Весы. Период подойдет для отдыха и завершения дел, которые были начаты до этого. Постарайтесь отказаться от новых знакомств и начала проектов, но обратите внимание на старых друзей - возможно, кто-то из них предложит вам выгодное сотрудничество или поможет устроить личную жизнь.