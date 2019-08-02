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Астролог Павел Глоба назвал три знака Зодиака, которым повезет в первую неделю августа

Павел Глоба

ФОТО: Ekaterina Chesnokova/RIA novosti/Scanpix

По мнению известного астролога Павла Глобы, начало августа ознаменуется новолунием, которое является важным событием в астрологии, пишет Topnews.

Первые дни последнего месяца лета Луна будет находиться а фазе роста, что, по словам Глобы, способствует усилению энергетического импульса у людей. Период подходит для избавления от вредных привычек и начала активного поиска второй половины.

Глоба напоминает, что 3 августа Луна перейдет в знак Девы, где пробудет до 4 августа. Это время благоприятно для рутинной работы, аналитики и совершенствование навыков. Одинокие знаки Зодиака смогут стать более уверенными в себе и встретить свою вторую половинку.

Затем 5 и 6 августа Луна перейдет в знак Весы. Период подойдет для отдыха и завершения дел, которые были начаты до этого. Постарайтесь отказаться от новых знакомств и начала проектов, но обратите внимание на старых друзей - возможно, кто-то из них предложит вам выгодное сотрудничество или поможет устроить личную жизнь.

7 августа Луна окажется  знаке Скорпиона. Этот период означает усиление умственной деятельности. Время подходит для новых дел и проектов. Одинокие люди смогут благодаря своему очарованию привлечь представителя противоположного пола, а семейные - гармонизировать отношения.

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