Фото: сестра Влада Топалова Алина вышла замуж в Таллинне и сменила фамилию

На своей страничке в Instagram Алина опубликовала несколько фотографий со свадебного торжества и написала длинный и радостный пост: «Я была «сапожником без сапог» не потому даже, что «не брали». Я была уверена, что у меня такого торжества, как те, что мы делаем в @ace_events, не будет, непременно приговаривая «я такое не хочу». Правда в том, что я хотела - очень хотела - просто боялась, что для меня такого никто никогда не сделает, because I’m not enough.

Вот такое вот чистосердечное признание.

А в глубине души - но такой глубине, о существовании которой я и сама-то не подозревала – оказывается, я тоже мечтала о белом платье.

Помню, как я даже однажды ехала домой под утро с одной фантастической свадьбы и почему-то вдруг горько-горько разревелась (иначе не скажешь) за рулем, потому что у меня такого никогда не было, и, думала я, уже никогда не будет, потому что, видимо, не заслуживаю.

А правда в том, что нам не надо ни перед кем здесь выслуживаться. Нам не надо никого слушать, кроме внутреннего голоса. Ничего ни для кого не поздно, ничего ни для кого не рано. Правда в том, что у каждого по-своему. Но непременно у каждого –вовремя.

Мне было нужно - жизненно необходимо - пройти свой путь, чтобы получить этого человека в мужья. Встреться мы раньше, я не поняла бы, кто стоит передо мной.

Я уже писала здесь о том, что мой путь к беременности и браку был долгим по мнению многих окружающих. Что я только не услышала по этому поводу за последние 10 лет. Зато я точно знаю, что когда время настанет, всё у всех случится, и на это совершенно не может повлиять ни ваша мама, ни ваши друзья, ни ваша работа, ни место жительства, ни возраст, ни что иное.

Да, конечно, я бы хотела, чтобы на моей свадьбе были все-все-все мои друзья и близкие – у нас был праздник в очень тесном кругу. Но опять же никто не говорит, что мы не отметим снова, после прибавления. Я дико заморочила голову мужу и всем окружающим тем, что «ничего не хочу». Слава Богу, я вышла замуж за человека, который знает меня лучше и умеет меня не слушать, когда не надо. У нас получился фантастический праздник.

И да, я сменила фамилию! Я теперь Алина Несон. Пусть пока что - на бумаге, но с течением времени, непременно, всецело.

Я обескуражена количеством поздравлений со свадьбой и беременностью».