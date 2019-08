Фото: сестра Влада Топалова Алина вышла замуж в Таллинне и сменила фамилию

На своей страничке в Instagram Алина опубликовала несколько фотографий со свадебного торжества и написала длинный и радостный пост: «Я была «сапожником без сапог» не потому даже, что «не брали». Я была уверена, что у меня такого торжества, как те, что мы делаем в @ace_events, не будет, непременно приговаривая «я такое не хочу». Правда в том, что я хотела - очень хотела - просто боялась, что для меня такого никто никогда не сделает, because I’m not enough.