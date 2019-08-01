Сергей Безруков поделился фотографией с 3-летней дочерью на руках

Известный российский актёр Сергей Безруков поделился с поклонниками трогательной фотографией со спящей дочкой на руках. Сейчас Народный артист России отдыхает с семьёй на Чёрном море в Сочи, пишут Аргументы.
"Сочи. Семья. Море. Хоть четыре дня, но полный релакс. Всем дорогим и хорошим доброе утро!", - написал актёр в Instagram.
На фотографии запечатлён Сергей Безруков, спящий на стуле в балконе отеля в Сочи, на руках у артиста лежит трехлетняя дочь Мария. Актёр отметила, что прилетел в Сочи, чтобы сделать небольшую паузу. По словам Безрукова, он планирует посвятить четыре дня исключительно семье.
Поклонники оценили снимок актёра, пожелав артисту хорошего отдыха: "Волшебное фото... Сколько в нём счастья, любви и нежности. Отдыхайте".