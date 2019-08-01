«Пенсионерка в детском купальнике»: образ Яны Рудковской на яхте вызвал жаркие споры

Сейчас Яна отдыхает на Сардинии. Рудковская шлет всем привет солнечными фото с пляжа. Но недавняя публикация с яхты вызвала жаркие споры. На фото Яна предстала в модном кошачьем купальнике из коллекции ее подруги Натальи Ким. Поскольку Рудковскую или любят, или ненавидят, то и по поводу образа комментарии были неоднозначные.

Одни хвалили фигуру Яны, другие чуть ли не ядом брызгали: «Странные вы, это же конституция такая. Тонкая кость. Я тоже такая, абсолютно ничего не делаю специально. Ну, может, Яна грудь сделала»; «Вы ее фото у других посмотрите в Инстаграме, там обычная женщина такой грацией и не пахнет»; «Ну что хорошего в ее фигуре? Ноги худые. Что красивого? Если бы все женщины занимались своей фигурой сутками, выглядели бы не хуже».

А третья категория не преминула «проехаться» по возрасту Рудковской: «Пенсионерка в детском купальнике»; «Фигура у нее отличная. Но не по возрасту одежда. Зачем ей молодиться? Она и так хорошо выглядит, но как вырядится, хоть стой, хоть падай»; «Детский купальник с кисками на тете под полтинник».