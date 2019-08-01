Фото: дочь Дмитрия Хворостовского показала живот на последних сроках беременности

В прошлом году Мария Хворостовская впервые стала матерью, но решила не затягивать со вторым ребенком. Дочь звезды мировой оперы не раскрывает дату рождения будущего малыша, но, судя по новому снимку Хворостовской, это событие случится совсем скоро.
Несколько лет дочь покойного артиста жила с фотографом португальского происхождения Фелипе Меггиоларо Марксом, и лишь в конце мая пара поженилась. Свадебное торжество прошло в Лондоне, присутствовали самые близкие. Для мероприятия невеста выбрала скромное белое платье с кружевом, которое подчеркивало округлившийся живот. А сегодня Мария показала фото, на котором видно: до появления ребенка на свет остались считанные дни.
«Какая вы красивая, счастья вам!» — многие подписчики наследницы Дмитрия Хворостовского остались в восторге от снимка.
Мария пока не раскрывает пол будущего малыша и предпочитает делиться мыслями, далекими от темы материнства и воспитания детей.