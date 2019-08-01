Фото: дочь Дмитрия Хворостовского показала живот на последних сроках беременности

Несколько лет дочь покойного артиста жила с фотографом португальского происхождения Фелипе Меггиоларо Марксом, и лишь в конце мая пара поженилась. Свадебное торжество прошло в Лондоне, присутствовали самые близкие. Для мероприятия невеста выбрала скромное белое платье с кружевом, которое подчеркивало округлившийся живот. А сегодня Мария показала фото, на котором видно: до появления ребенка на свет остались считанные дни.