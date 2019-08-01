Улицы Таллинна заполонили разведчики: смотрите, как идут съемки нового боевика

По словам продюсера фильма Эско Рипса, «О2» – это было название второго отдела военной разведки, работники которого и стали главными действующими лицами.

Как нам рассказал ассистент режиссера Герман Голуб, сценарий основан на реальных событиях, происходивших буквально за несколько дней до начала Второй мировой войны – в конце августа 1939 года.

Сюжет захватывающий и криминальный: убит руководитель эстонской антисоветской службы внешней разведки. Вскоре выясняется, что среди разведчиков есть «крот», то есть предатель. Офицер разведки Феликс Кунгур должен выяснить, кто же он, и, выражаясь фигурально, перекрыть ему кислород.

Съемки фильма "О2" в Таллинне ФОТО: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

Борьба спецслужб разворачивается на фоне напряженной политической ситуации, куда примешивается и любовная линия: Сталин и Гитлер заключили тайное соглашение, а главный герой в душе переживает свой вроде оставшийся в прошлом страстный роман с полькой.

ФОТО: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

Имен исторических персонажей в фильме нарочно избегают, а перед зрителями предстает полный тайн, хитросплетений и закулисных игр мир офицеров разведки. В то время разведчики занимали ведущие позиции – их информация была жизненно необходимой и бесценной, но они были обыкновенными людьми, которые переживали не только за судьбу своей страны, но и за свои семьи и чувства.

Фильм уникален тем, что снимается с максимальным количеством реквизита тех лет. Такой подход создает достоверность и вызывает уважение. Это и одежда героев, и – главное – автомобили. Причем все машины на ходу, прекрасно выглядят, ухоженные и очень дорогие.

Стоимость таких раритетов, занятых на съемках, колеблется от 150 000 до 200 000 евро. И их владельцы заверяют, что максимальная скорость этих довольно почтенных «железных коней», достигает 180 километров.

Съемки фильма "О2" в Таллинне ФОТО: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

Во время съемочного периода будет частично воссоздан и исторический облик Таллинна, даже теннисные корты, находившиеся в 30-е годы прошлого века на бульваре Каарли.

Съемочная группа представляет собой международную команду: кроме эстонских Nafta Films и Taska Film, это одна из ведущих финских производственных компаний Solar Films, латвийская Film Angels и литовская InScript. Съемки, помимо Таллинна, Нарвы и Тарту, будут проходить в Хельсинки, Вильнюсе и многих других местах. Также приглашены актеры из четырех стран. Бюджет картины составляет 2,2 миллиона евро и 43 съемочных дня. Но, как надеется Эско Рипс, «уложимся в более короткие сроки».

Съемки фильма "О2" в Таллинне ФОТО: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

Съемочный процесс начинается в три-четыре утра. Сначала идет так называемая чистка площадки, то есть убирают все атрибуты сегодняшнего дня и заполняют съемочное пространство духом и предметами конца 30-х годов прошлого века. Иногда съемочный день длится 20 часов. На время съемок жизнь в городе не останавливается, частично улицы перекрывают лишь на несколько минут, за которые и рождаются сцены фильма.