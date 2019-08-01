Папарацци: эстонские СМИ удивились, когда увидели Калле Паллинга после новости о разводе в такой компании
34-летний член Рийгикогу, реформист Калле Паллинг и 32-летняя телеведущая Май Паллинг еще только вчера объявили, что их браку пришел конец. Эта новость облетела эстонские СМИ и смутила многих, кто восхищался красотой этой пары.
А сегодня утром фотограф портала Elu24 заснял Калле Паллинга со своей женой в самом центре Таллинна, в кафе на улице Рявала. Да и выглядели они при этом вполне счастливыми.
«Мы решили расстаться с Май. Это, конечно, звучит очень категорично и грустно, но для нас это совсем не так», – написал Калле вчера в социальной сети Facebook.
В своем сердечном обращении к народу политик также попросил принимать их с Май как единомышленников.
«Мы наслаждаемся обществом друг друга и не хотим, чтобы вы беспокоились о нас. Нам нравится наша дружба и ваша дружба. Всегда!» – написал Калле Паллинг.
И хотя многие восприняли эти слова как стандартные отговорки при разводе, похоже, Май и Калле действительно, несмотря на кризис отношений, радуются обществу друг друга.