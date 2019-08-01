Простой математический пример развязал войну в Twitter, а вы сможете его решить?

Для многих школа осталась позади, но всё равно время от времени хочется тряхнуть стариной и проверить свои навыки, пишет Лайф. Особенно когда пример простой — задача вовсе не составит труда, так ведь?
Последние несколько дней всё сообщество соцсети Twitter бурлит, поделившись на два лагеря, а всему виной — лёгкий пример. Пользователь Em опубликовал его, подписав: "А ну-ка, решите это". Его подписчикам только фыркнуть оставалось, ведь пример слишком простой. Всем ясно, что правильный ответ 16.
oomfies solve this pic.twitter.com/0RO5zTJjKk— em ♥︎ (@pjmdolI) July 28, 2019
"О нет, милый, выходит единица",
"Да блин, очевидно же, что 16!",
"Единица — единственный верный ответ, алё",
- разделились мнения пользователей сети.
Вот так и началась битва не на жизнь, а на смерть. И главное, что ответа было всего два — 16 и 1. Позже некоторые здравомыслящие пользователи попытались разобраться, откуда такой разнобой, и нашли причину, пишет The Mirror.
"Ребят, просто кто-то считает по PEMDAS, а кто-то по BODMAS, успокойтесь!"
Дело в том, что в американских школах обучают двум системам решения — в зависимости от учителя. По большому счёту они обе одинаковы — кроме одного пункта: в PEMDAS умножение идёт впереди деления, а в BODMAS — наоборот.