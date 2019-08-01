Игорь Крутой не смог сдержаться при виде Юлианны Карауловой в невидимом бикини

Юлианна Караулова проводит отпуск на Мальдивах. В Instagram артистка с завидной регулярностью публикует фотографии и видеозаписи из райского уголка, при этом демонстрируя великолепную фигуру с аппетитными формами.

Популярная певица выложила кадр, на котором предстала в купальнике на фоне французского окна с видом на океан. В комментариях отметился 65-летний продюсер Игорь Крутой. Он не смог сдержать эмоций и процитировал отрывок из хита Александра Серова "Ты меня любишь": "Узнанный мною вечный сюжет роденовский..."