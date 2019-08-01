Мокрая кошка? Полуголая Лийс Ласс решила совратить эстонских мужчин, но не тут-то было…
Успешная эстонская предпринимательница и модель Лийс Ласс, которая на постоянной основе проживает в Сингапуре, где находится главное представительство ее фирмы, при любой удобной возможности отправляет жаркие фотоприветы на родину.
На этот раз 32-летняя Лийс Ласс опубликовала в Instagram снимок в серебряном купальнике.
«Дайте мне романтику и солнце, и я ничего не буду больше просить!» – подписала красотка горячий снимок.
Стоит отметить, что в основном на пост откликнулись ее эстонские поклонники, завалив Лийс Ласс комплиментами. А вот женской половине Instagram снимок не пришелся по вкусу. Дамы не оценили купальник эстонки, отметив, что похожа она в нем на мокрую кошку. Позже комментарии к фото были закрыты.