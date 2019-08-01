Чт, 1.08.2019
Эстонский актер убирал старый чердак, но то, что он обнаружил, повергло всех в ужас СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
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  • Мокрая кошка? Полуголая Лийс Ласс решила совратить эстонских мужчин, но не тут-то было…

Мокрая кошка? Полуголая Лийс Ласс решила совратить эстонских мужчин, но не тут-то было…
ФОТО

Лийс Ласс.

ФОТО: Liis Lass/ Instagram

Успешная эстонская предпринимательница и модель Лийс Ласс, которая на постоянной основе проживает в Сингапуре, где находится главное представительство ее фирмы, при любой удобной возможности отправляет жаркие фотоприветы на родину.

На этот раз 32-летняя Лийс Ласс опубликовала в Instagram снимок в серебряном купальнике.

 «Дайте мне романтику и солнце, и я ничего не буду больше просить!» – подписала красотка горячий снимок.

Стоит отметить, что в основном на пост откликнулись ее эстонские поклонники, завалив Лийс Ласс комплиментами. А вот женской половине Instagram снимок не пришелся по вкусу. Дамы не оценили купальник эстонки, отметив, что похожа она в нем на мокрую кошку. Позже комментарии к фото были закрыты.

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