«Неприятно и пошло»: Киркоров и Варнава опозорились на дне рождении известного композитора
Филипп Киркоров и Екатерина Варнава оказались в центре скандала. Поводом для бурных обсуждений стал откровенный ролик, размещенный в социальных сетях, пишут Дни.ру.
Несколько дней назад певец и актриса посетили мероприятие, посвященное юбилею композитора Игоря Крутого. На записи, опубликованной на странице Филиппа Киркорова в Instagram, знаменитости целуются и показывают друг другу языки. В конце ролика Екатерина Варнава встает на колени перед певцом. "Градус повышен", – коротко подписал видео артист.
Большинство пользователей осудили поведение исполнителя и актрисы. По их мнению, звездам следует вести себя скромнее. "Это уже перебор. Не ожидала!", "Нужно вести себя поприличнее. Все-таки король", "Может, смешно, но неприятно и пошло", "Вроде бы взрослые люди", – выразили мнение возмущенные подписчики.
Нашлись и те, кто, наоборот, оценил юмор Филиппа Киркорова и Екатерины Варнавы. "Комментарии убивают. Все такие правильные", "Такие смешные", "Это просто юмор", "Сколько людей без чувства юмора!" – поддержали артистов пользователи.