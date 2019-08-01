«Вы вообще стареть собираетесь?»: Эвелина Бледанс опубликовала откровенное фото - молодежь в восторге

"45 – баба ягодка опять, а 50 – обнуление. И опять новая жизнь – наивность, ожидания, розовые чепчики. Девочки, не бойтесь возраста, не смотрите в паспорт – ни в свой, ни в мой, ни в чей. Принимайте то, что вы видите сейчас, и наслаждайтесь. Видите свет, который идет от этой фотки? Чувствуете энергию? Заряжайтесь – у меня ее много, я готова делиться", – написала знаменитость. Большинство пользователей соцсети пришли в восторг от того, как она выглядит в свои 50 лет.