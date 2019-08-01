«Это просто слезы»: Анастасия Волочкова обнародовала фото в мини-платье

43-летняя танцовщица рассказала, что накануне отметила десять месяцев с начала отношений с возлюбленным.
«Наши отношения прошли множество испытаний и сложностей. Но они были выстроены на доверии и умении за них бороться», –написала Волочкова. Однако поклонников больше заинтересовала не информация, а наряд, в котором сфотографировалась артистка.
Многих пользователей привели в ужас обувь, странный фасон платья, да и фигура Волочковой.
«Настя, платье – просто слезы», «Вы вынуждены носить такую страшную обувь?», «Настя, неужели вы не видите свои изъяны в фигуре и одеянии», «Настя, вам нужна помощь. Мне вас крайне жаль», – заявили подписчики.