Чт, 1.08.2019
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«Это просто слезы»: Анастасия Волочкова обнародовала фото в мини-платье

Анастасия Волочкова в шубе, которую подарил ей любимый.

ФОТО: Instagram

43-летняя танцовщица рассказала, что накануне отметила десять месяцев с начала отношений с возлюбленным. 

«Наши отношения прошли множество испытаний и сложностей. Но они были выстроены на доверии и умении за них бороться», –написала Волочкова. Однако поклонников больше заинтересовала не информация, а наряд, в котором сфотографировалась артистка.

Многих пользователей привели в ужас обувь, странный фасон платья, да и фигура Волочковой.

«Настя, платье – просто слезы», «Вы вынуждены носить такую страшную обувь?», «Настя, неужели вы не видите свои изъяны в фигуре и одеянии», «Настя, вам нужна помощь. Мне вас крайне жаль», – заявили подписчики.

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