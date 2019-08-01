Чт, 1.08.2019
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Стас Михайлов подозрительно молодо выглядит. Пластика или что-то иное?

Стас Михайлов на Laima Redezvous Jurmala 2019

ФОТО: скриншот видео

50-летний певец, по мнению поклонников, прекрасно выглядит. Многие считают, что Стас Михайлов омолодился с помощью радикальных методов, но артист опроверг сплетни, заявив, что ему некогда ходить по медицинским учреждениям, пишет «Стархит».

С недавних пор поклонники отмечают, что кумир стал выглядеть намного моложе. Поговаривали, что переменами во внешности Михайлов обязан пластической хирургии, но, как выяснилось, эти слухи не имеют ничего общего с действительностью. «У меня нет на это времени. Это не моя среда. Держать себя в форме мне помогает спорт. Пытаюсь каждый день заниматься в спортзале, но иногда лень одолевает. Пробовал интервальное голодание, не ел по 16 часов в сутки. Сначала втянулся, но сейчас не всегда получается соблюдать режим», — рассказал певец.

В апреле Михайлов отметил полувековой юбилей. По словам именинника, возраста он не чувствует.

«Честно говоря, рецепта молодости нет. Надо просто любить жить. Я думал, что почувствую какие-то изменения после дня рождения. Но ничего не почувствовал. Живу и радуюсь жизни», — продолжил артист.

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