Стас Михайлов подозрительно молодо выглядит. Пластика или что-то иное?

С недавних пор поклонники отмечают, что кумир стал выглядеть намного моложе. Поговаривали, что переменами во внешности Михайлов обязан пластической хирургии, но, как выяснилось, эти слухи не имеют ничего общего с действительностью. «У меня нет на это времени. Это не моя среда. Держать себя в форме мне помогает спорт. Пытаюсь каждый день заниматься в спортзале, но иногда лень одолевает. Пробовал интервальное голодание, не ел по 16 часов в сутки. Сначала втянулся, но сейчас не всегда получается соблюдать режим», — рассказал певец.