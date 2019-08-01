Наоми Кэмпбелл не пустили в отель из-за цвета кожи

Во время Каннского кинофестиваля Наоми с подругой решили посетить вечеринку в одном из местных отелей. Однако охранники, остановив их у входа, заявили, что в заведении нет свободных мест. При этом светлокожих посетителей пускали на территорию гостиницы. Поняв, что ее права ущемляют из-за расовых предрассудков, Наоми устроила скандал.

«Этот унизительный и отвратительный инцидент напомнил мне, что борьба за равные права еще не окончена. Я продолжу говорить о себе, чтобы помочь новому поколению манекенщиц», — подчеркнула звезда.