Виктория Исакова выложила в сеть фото с дочкой, которую скрывала от публики

Виктория Искаова с дочерью ФОТО: Instagram

Виктория Исакова, известная по ролям в картинах «Охота на пиранью» и «Требуется няня» обычно не балует своих подписчиков в Instagram кадрами из личной жизни, решила вдруг поделиться фотографией со своей маленькой дочерью.

На черно-белом снимке малышка с распушенными кудрями в длинном сарафане и 42-летняя актриса в купальнике держатся за руки. Фото сделано где-то в песчаных дюнах. Лица девочки, как и на опубликованных ранее фото, не видно.

Виктория Искаова с дочерью ФОТО: Instagram