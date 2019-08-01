Чт, 1.08.2019
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  • Виктория Исакова выложила в сеть фото с дочкой, которую скрывала от публики

Виктория Исакова выложила в сеть фото с дочкой, которую скрывала от публики

Виктория Исакова

ФОТО: Instagram

До недавнего времени мало кто из поклонников знал, что у актрисы есть ребенок, рассказывает Пятый канал.

Виктория Искаова с дочерью

ФОТО: Instagram

Виктория Исакова, известная по ролям в картинах «Охота на пиранью» и «Требуется няня» обычно не балует своих подписчиков в Instagram кадрами из личной жизни, решила вдруг поделиться фотографией со своей маленькой дочерью.

На черно-белом снимке малышка с распушенными кудрями в длинном сарафане и 42-летняя актриса в купальнике держатся за руки. Фото сделано где-то в песчаных дюнах. Лица девочки, как и на опубликованных ранее фото, не видно.

Виктория Искаова с дочерью

ФОТО: Instagram

Актриса театра и кино, лауреат премий «Чайка», «Триумф» и «Золотой орел» Виктория Исакова уже около 15 лет замужем за известным российским режиссером и продюсером Юрием Морозом, отцом актрисы Дарьи Мороз. До недавнего времени лишь немногие знали, что у пары есть ребенок. Однако имя и возраст девочки родители по-прежнему держат в секрете от публики.

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