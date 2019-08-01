Чт, 1.08.2019
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Любовь Толкалину подозревают в романе с Борисом Гребенщиковым

Любовь Толкалина

ФОТО: Instagram

Близкие друзья не сомневаются в связи артистов, сообщает Пятый канал.

Актриса театра и кино 41-летняя Любовь Толкалина два года назад разошлась с режиссером Егором Кончаловским. После расставания актрису заподозрили в романе с 65-летним женатым Борисом Гребенщиковым. Близкие друзья музыканта уверены, что пара встречается до сих пор, пишет Teleprogramma.pro.

Еще весной 2017 года артистов запечатлели в момент поцелуя в Муроме, где у БГ был концерт. Скандальные снимки попали в сеть, однако актриса не призналась в связи с исполнителем.

«Людям и в голову не приходит, что они своей школьной линейкой пытаются измерить океан. Они мыслят исключительно трусами, застрявшими у них в голове», — отреагировала тогда Толкалина на эти кадры.

Друзья Гребенщикова утверждают, что актриса сопровождает музыканта уже больше двух лет. А недавно Любовь Толкалину заметили на фестивале «Нашествие». Артистка удобно устроилась в VIP-ложе, но, заметив фотографов, скрылась. Звезды покинули мероприятие отдельно. Однако артистов все же заметили вместе на заднем сиденье автомобиля.

Сама Любовь Толкалина слухи о романе с легендарным музыкантом не комментирует.

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