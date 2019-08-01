Астролог Павел Глоба назвал четыре знака Зодиака, которые разбогатеют в августе

Так, по словам специалиста, август станет непростым периодом для Овнов, но если представители этого знака Зодиака проявят трудолюбие и терпение, то смогут добиться небывалых высот в карьере и получении дохода. Вас ждут внушительные бонусы, а встречи этого августа принесут свои дивиденды в будущем. Не волнуйтесь по поводу трат на отдых - вам хватит вознаграждения на любые капризы.

Девам наступивший август 2019 года принесет новые возможности. Особенно удачными для представителей этого знака Зодиака станут краткосрочные проекты. Время благоприятствует небольшим «халтурам», но не забрасывайте свои основные обязанности. Также в этом месяце возрастает вероятность появления небольших, но частых трат. Павел Глоба рекомендует избегать конфликтов и проявлять гибкость при проведении переговоров.

У Весов в августе этого года ожидается улучшение финансовой ситуации. Вы получите прибыль от прошлых проектов, либо вам выплатят премию. В этот период вас активно поддерживает руководство, поэтому не бойтесь браться за самые смелые идеи и высказывать свои предположения. Они будут услышаны и оценены по достоинству.