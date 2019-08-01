Избегайте крупных трат! Гороскоп Василисы Володиной на август
Российская телеведущая и опытный астролог знает, что принесет каждому последний летний месяц этого года, пишет Daylihoro.
Овен
У Овнов в августе могут возникнуть неполадки в работе, но проблема будет не в них самих, а в людях, которые их окружают. Астролог рекомендует больше времени посвящать делам, в которых не участвуют посторонние. Самодостаточность – вот к чему нужно стремиться Овнам в конце лета.
Не помешает научиться разбираться в людях. Особенно актуально это для периода с 23 августа, когда планеты и звезды потеряют часть позитивной энергетики, заняв менее благоприятное положение на небе. Это может привести к регрессу во многих сферах жизни, так что стоит подготовиться к трудностям.
Телец
Тельцам стоит находиться поближе к романтичным и любящим людям – подобное окружение будет положительно влиять на их настроение и удачу. Особое внимание стоит обратить на сферу любви. В августе представителям этого знака Зодиака улыбнется удача – они смогут найти свою половинку или укрепить уже существующие отношения.
В делах и на работе Тельцов также ждет успех, но в конце месяца энтузиазм и мотивация могут временно их покинуть. Придется искать новые источники вдохновения, зачастую скрытые.
В этот период можно попросить близких об эмоциональной помощи и поддержке.
Близнецы
Для Близнецов август отметится позитивными моментами, причем удача будет расти от первого до последнего дня месяца. Это замечательное время для поиска любви, получения новых знаний, путешествий. Середина августа идеально подойдет для отпуска, отдыха. Многих представителей этого знака зодиакального круга могут ожидать внеплановые изменения в сфере финансов и работы. В связи с этим лучше быть предельно осмотрительными.
Чем ближе к осени, тем легче будет справляться с дилеммами и принимать важные решения. В этом плане Близнецам помогут невозмутимость и смелость, но только в умеренных количествах, без излишеств.
Рак
У Раков во второй половине месяца будет гораздо больше возможностей и удачи, чем в первой. Это связано с окончанием ретроградного движения Юпитера. Представителям данного знака планеты помогут стать более напористыми и смелыми, целеустремленными. Решать сложные вопросы и дела станет проще, но это не значит, что про осмотрительность можно забыть.
В финансовой сфере и на работе можно побыть наблюдателями, если покажется, что приближаются проблемы. На это может указать обостренная интуиция, предчувствие.
Катализатором неприятностей и проблем будет уединение. Работа в команде и позитив от общения с людьми – лучшие помощники в достижении целей.
Лев
Львам понадобится чуть больше искренности в общении с людьми, чтобы произвести на них лучшее впечатление. Не стоит бояться говорить комплименты, осторожно критиковать коллег и близких, а также воспринимать ответную критику окружающих правильно.
Это идеальное время для общения, для объединения в команду. Необходимо помнить о том, что утро – главное время каждого дня. Именно утром мы определяем, каким будет тот или иной день. Важно ежедневно настраивать себя наилучшим образом, избавляться от стереотипного мышления. Это поможет избежать конфронтаций и проблем в общении.
Дева
Девы с приближением осени будут становиться все более харизматичными и обаятельными. Звезды постепенно будут увеличивать их привлекательность в глазах противоположного пола. Помимо этого, будет повышаться и настроение, а также степень удачливости.
В делах и на работе представителям этого знака Зодиака стоит сохранять последовательность, прислушиваться и присматриваться к мелочам, к словам окружающих.
В непривычных ситуациях полезными станут расчетливость и осторожность. В любви же Девам желательно избегать ревности, из-за которой могут возникнуть новые проблемы или обостриться старые.
Весы
Весам в конце августа не стоит перетягивать на себя чужие проблемы. Звезды и планеты хотят, чтобы они сторонились общения с неприятными людьми, которые могут оказывать негативное влияние. Оно помешает появлению у Весов новых взглядов на жизнь.
Больше всего представителям этого знака зодиакального круга будет везти в начале августа, но потом удача начнет медленно уходить. Чтобы удерживать ее рядом с собой как можно дольше, нужно избавиться от зависти и обид и не делиться с окружающими своими планами. У Весов очень много различных достоинств, которые нужно пускать в ход, не дожидаясь удобного случая.
Скорпион
У Скорпионов начинается период, когда влияние космоса стабильно и не вызывает никаких неприятных отклонений в энергетике. Серьезных перемен не ожидается, зато планеты и звезды поспособствуют спокойным и размеренным делам, отдыху. В августе Скорпионам желательно полагаться лишь на самих себя. Это касается не только работы, но и домашних дел. Не стоит спрашивать мнение окружающих по поводу того или иного решения, потому что оно может оказаться чрезмерно критичным.
Скорпионам следует почаще делать уборку. Чистота в доме нейтрализует потоки негативной энергии.
Стрелец
Стрельцам желательно сфокусироваться на финансовой сфере. Август станет месяцем успешных дел, заключения важных сделок. Можно сменить работу, найти новые источники дохода. Возможно случайное поступление средств, повышение доходов.
В любовных делах представителей этого знака могут ждать некоторые трудности, особенно в самом начале месяца. Чтобы избежать конфликтов, важно быть искренними и добродушными.
Козерог
Козероги могут проявлять активность во всех сферах, поскольку звезды и планеты будут находиться в очень благоприятном положении почти весь месяц, открыв представителям этого знака Зодиака новые возможности. Желательно избегать общения с чрезмерно самовлюбленными людьми, потому что Козерогам понадобится эмоциональная поддержка, оказать которую такие люди не способны.
В делах и на работе стоит остерегаться халатности, неосмотрительности. Новые идеи желательно пока хранить в секрете. В любви опасной станет импульсивность. Адекватное восприятие чужой критики - ключ к эффективному взаимодействию.
Водолей
У Водолеев в августе ожидается обострение трудностей в общении с людьми. Особенно следует остерегаться энергетических вампиров и манипуляторов. Обязанности и важные дела желательно не перекладывать на других.
Звезды и планеты сделают так, что в августе Водолеям будет гораздо проще заниматься юридическими вопросами. Стоит избегать крупных трат, необдуманных решений и импульсивности. Можно с головой окунуться в дела, но лучше делать это без лишних рисков.
Некоторым представителям этого знака придется пойти первыми на примирение с друзьями или близкими. Пора зарыть топор войны.
Рыбы
Чтобы избежать разочарования в людях, Рыбам важно избавиться от иллюзий. В августе стоит научиться принимать людей такими, какие они есть, вместе со всеми их недостатками и страхами. У каждого из нас есть свои типичные ошибки, которые мы повторяем из раза в раз. В этом месяце есть возможность их разглядеть и постараться не совершать.
Один из самых полезных жизненных навыков в августе для Рыб – умение абстрагироваться от обид и негатива. Не нужно зацикливаться на неприятностях, обижаться, таить злобу.
Представителям этого знака часто удается правильно отвечать на сложные вопросы, ставить перед собой правильные цели, извлекать ценный опыт из прошлых ошибок. В августе эти способности обострятся.