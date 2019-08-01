Семья Бекхэмов сделала Эстонии бесплатную рекламу
Младший сын всемирно известных футболиста и певицы, 14-летний Круз Бекхэм опубликовал в социальных сетях снимок, на котором парится в бане. А баня-то оказалась не простая, а сделанная в Эстонии!
Еще год назад английский футболист приобрел сауну эстонского производителя Iglucraft. Теперь вся чета Бекхэмов с радостью проводит в ней досуг.
Фото с эстонской сауной на днях выставил в своем Instagram младший Бекхэм, на которого в настоящее время подписано более 1,5 миллиона человек.
Когда Дэвид Бекхэм только приобрел эстонскую сауну, он тоже делал ей бесплатную рекламу в своем Instagram. Тогда аналитики социальных сетей оценили стоимость рекламного поста мировой знаменитости в 300 000 долларов.
К слову, сауны эстонского производителя пользуются популярностью у иностранных звезд. Счастливым обладателем такой же сауны стал британский кинорежиссер Гай Риччи. Может быть, он вдохновился именно покупкой своего соотечественника Бекхэма.