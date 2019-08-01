Чт, 1.08.2019
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Семья Бекхэмов сделала Эстонии бесплатную рекламу
Вот это щедрость!

Дэвид Бекхем с детьми.

ФОТО: Lucas Jackson / Reuters/Scanpix

Младший сын всемирно известных футболиста и певицы, 14-летний Круз Бекхэм опубликовал в социальных сетях снимок, на котором парится в бане. А баня-то оказалась не простая, а сделанная в Эстонии!

Еще год назад английский футболист приобрел сауну эстонского производителя  Iglucraft. Теперь вся чета Бекхэмов с радостью проводит в ней досуг.

Фото с эстонской сауной на днях выставил в своем Instagram младший Бекхэм, на которого в настоящее время подписано более 1,5 миллиона человек.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#NEW || Cruz via his Instagram story 😍

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Когда Дэвид Бекхэм только приобрел эстонскую сауну, он тоже делал ей бесплатную рекламу в своем Instagram. Тогда аналитики социальных сетей оценили стоимость рекламного поста мировой знаменитости в 300 000 долларов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Thank you to @iglucraft I’m loving it with this cold weather right now 👍🏻

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К слову, сауны эстонского производителя пользуются популярностью у иностранных звезд. Счастливым обладателем такой же сауны стал британский кинорежиссер Гай Риччи. Может быть, он вдохновился именно покупкой своего соотечественника Бекхэма. 

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