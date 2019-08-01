Семья Бекхэмов сделала Эстонии бесплатную рекламу

Еще год назад английский футболист приобрел сауну эстонского производителя Iglucraft. Теперь вся чета Бекхэмов с радостью проводит в ней досуг.

Фото с эстонской сауной на днях выставил в своем Instagram младший Бекхэм, на которого в настоящее время подписано более 1,5 миллиона человек.

Когда Дэвид Бекхэм только приобрел эстонскую сауну, он тоже делал ей бесплатную рекламу в своем Instagram. Тогда аналитики социальных сетей оценили стоимость рекламного поста мировой знаменитости в 300 000 долларов.