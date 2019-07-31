Алексей Чадов поделился снимком с повзрослевшим сыном

Известный актер Алексей Чадов прокатился на лодке во время отдыха в Греции. С момента начала отпуска он не перестает баловать поклонников фотографиями, но в этот раз особенно порадовал фанатов, пишут Аргументы.
Чадов опубликовал снимок, на котором делает селфи в обнимку с повзрослевшим Федором - ребенком от экс-супруги Агнии Дитковските. Судя по всему, отец и сын отправились на рыбалку и прекрасно провели время вместе.
Алексей сопроводил фото хэштегом #времялетит. Фолловеры согласились со своим кумиром, что мальчик и правда вырос, с каждым годом все больше становится похож на своего красивого папу и потихоньку превращается в сердцееда.