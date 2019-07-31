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Хватит игр: ставшая матерью Геттер Яани продает дорогую вещь

Getter Jaani, 2018.

ФОТО: Madis Sinivee / Scanpix

Эстонская певица Геттер Яани, которая в мае впервые стала матерью, сделала пост о продаже приставки PlayStation 3.

«Müün vähe kasutatud Playstation 3, koos kahe puldi ja 11 mänguga!» teatas Getter Facebookis. Kogu kupatuse hind on 100€.

"Продам приставку PlayStation 3. В придачу 2 пульта и 11 игр! Использовали мало", - написала Геттер на Facebook. Цена всего набора - 100 евро.

Среди игр - FIFA 12, Battlefield 3, Call of Duty, Grand Tourismo 5 и другие.

Певица Геттер Яани (26) и ее возлюбленный Отт-Сандер Пальм стали родителями девочки 10 мая этого года и назвали ее Эмили Пальм.

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