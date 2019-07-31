Ср, 31.07.2019
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  • «Не пугайтесь!» Мария Кожевникова показала, как выглядела до похудения

«Не пугайтесь!» Мария Кожевникова показала, как выглядела до похудения

Мария Кожевникова

ФОТО: Скриншот с Instagram

Звезда на снимке еще не сбросила 20 лишних килограммов, рассказывает Пятый канал.

Мария Кожевникова — мать троих детей — решила мотивировать своих подписчиков на ведение здорового образа в жизни. 34-летняя актриса разместила в Instagram снимок двухлетней давности, где ее вес был на 20 килограммов больше, чем сейчас. Артистка сильно поправилась после третьей беременности, однако смогла вернуть себе былые формы благодаря самодисциплине.

«Только не пугайтесь! Нашла фото, чтобы вас замотивировать. И это не фотошоп, это реально я два года назад. Так что все возможно, если сложить восприятие себя + спорт + питание, то результат будет, обязательно будет! Я смогла, и вы сможете!», — подписала пост звезда.

Мария Кожевникова

ФОТО: Instagram

Поклонники актрисы пришли в восторг от такого преображения. Цель Марии Кожевниковой определенно была достигнута. Фанаты засыпали артистку комплиментами и поблагодарили за хороший «пинок»

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