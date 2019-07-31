«Не пугайтесь!» Мария Кожевникова показала, как выглядела до похудения

Мария Кожевникова — мать троих детей — решила мотивировать своих подписчиков на ведение здорового образа в жизни. 34-летняя актриса разместила в Instagram снимок двухлетней давности, где ее вес был на 20 килограммов больше, чем сейчас. Артистка сильно поправилась после третьей беременности, однако смогла вернуть себе былые формы благодаря самодисциплине.
Поклонники актрисы пришли в восторг от такого преображения. Цель Марии Кожевниковой определенно была достигнута. Фанаты засыпали артистку комплиментами и поблагодарили за хороший «пинок»