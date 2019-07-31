Ср, 31.07.2019
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  • Фотоновость: Отт Тянак готовится к ралли в Финляндии очень необычным образом

Фотоновость: Отт Тянак готовится к ралли в Финляндии очень необычным образом

Ott Tänak.

ФОТО: SANDER ILVEST / Postimees Grupp/Scanpix Baltics

Уже завтра начнется популярное среди эстонцев ралли в Финляндии, в котором участвует и эстонский автогонщик Отт Тянак. Сегодня спортсмен опубликовал фото, на котором видно, что готовится к ралли он очень своеобразно - на тракторе.

Ралли в Финляндии начнется завтра, 1 августа, и завершится в воскресенье. Помимо всемирных звезд гонок, в состязании участвует и спортсмен из Эстонии Отт Тянак, которого приедут поддержать тысячи земляков.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Another option for 2020? 😈 #Avant #countrysidelife

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Шестикратный чемпион мира Себастьан Ожье (Citroën) сказал, что с Тянаком (Toyota) сложно конкурировать и пообещал эстонским фанатам интересный поединок.

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