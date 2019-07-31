Фотоновость: Отт Тянак готовится к ралли в Финляндии очень необычным образом

Уже завтра начнется популярное среди эстонцев ралли в Финляндии, в котором участвует и эстонский автогонщик Отт Тянак. Сегодня спортсмен опубликовал фото, на котором видно, что готовится к ралли он очень своеобразно - на тракторе.