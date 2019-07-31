СМИ узнали, сколько зарабатывает Гарик Харламов, Семен Слепаков и другие резиденты Comedy Club

Так, известный юморист и муж звезды «Интернов» Кристины Асмус Гарик Харламов зарабатывает около 45 миллионов рублей в год (642 800 евро по сегодняшнему курсу). Кроме выступлений в Comedy он получает доход от своих авторских проектов, линии одежды, корпоративов и от рекламы.

За одно выступление Гарик Харламов берет около двух миллионов рублей (около 28 000 евро), причем чаще всего его приглашают в качестве ведущего. Гарик Харламов владеет как минимум квартирой и машиной, и не любит распространяться о доходах.

Александр Ревва зарабатывает около 50 миллионов рублей в год (714 000 евро), получая ощутимую долю своих средств от рекламных кампаний. Также он озвучивает мультфильмы и выступает на корпоративах. Стоимость выступления Реввы равняется примерно 2,7 млн рублей (38 500 евро). Также он дает концерты как певец. По некоторым данным, он владеет сетью итальянских ресторанов, хотя сам Ревва не афиширует эту информацию.

Тимур Батрутдинов до участия в «Холостяке» зарабатывал примерно 45 млн рублей (643 000 евро) в год, получая эти деньги от съемок в фильмах и в рекламе, а также от участия в различных шоу. Стоимость выступления Тимура на корпоративе составляет 20 тысяч евро. По некоторым данным, Батрутдинов имеет в своем распоряжении квартиру в элитном жилом комплексе и дорогую машину.

Корифей канала ТНТ Михаил Галустян зарабатывает 125 миллионов рублей (1 786 000 евро) в год. Он редко появляется в Comedy и зарабатывает в основном съемками в фильмах и участием в различных проектах. Также он пишет сценарии и занимается продюсированием. О стоимости одного выступления Галустяна на корпоративе ничего не сообщается.

Сергей Светлаков зарабатывает в год около двух миллионов долларов. Эти деньги он получает благодаря собственным проектам. Светлаков пишет сценарии, продумывает программы и участвует в рекламных компаниях. О стоимости его выступления на корпоративах также ничего не сообщается.

Павел Воля зарабатывает примерно 3 миллиона долларов в год. Резидент Comedy Club ведет несколько проектов на ТНТ, озвучивает мультфильмы, пишет сценарии плюс активно снимается в рекламе. Стоимость его выступления на корпоративе составляет 25 тысяч евро.