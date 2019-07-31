Ср, 31.07.2019
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  • Элегантная 70-летняя Ирина Муравьева произвела фурор в Сети

Элегантная 70-летняя Ирина Муравьева произвела фурор в Сети

Ирина Муравьева в молодости

ФОТО: Instagram

Актриса Юлия Такшина сделала поклонникам Ирины Муравьевой большой подарок, поделившись новым фото с народной артисткой, информирует издание «7дней.ру».

«Какое же это счастье просто находиться рядом, — призналась Такшина. — Наблюдать, смотреть, впитывать. Ловить каждый взгляд, поворот и жест...»

Ирина Муравьева почти не выходит в свет, поэтому публика всегда очень эмоционально реагирует на ее редкие появления. Артистка, отметившая в этом году 70-летний юбилей, выглядит просто прекрасно. На день рождения к другу Сергею Новожилову она, как всегда, пришла в очень элегантном образе. Фанаты позитивно хвалят Муравьеву за то, что не «уродует» себя пластическими операциями, сохраняя свою естественную красоту.

Ирина Муравьева и Юлия Такшина

ФОТО: Instagram

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