Элегантная 70-летняя Ирина Муравьева произвела фурор в Сети

Актриса Юлия Такшина сделала поклонникам Ирины Муравьевой большой подарок, поделившись новым фото с народной артисткой, информирует издание «7дней.ру».
«Какое же это счастье просто находиться рядом, — призналась Такшина. — Наблюдать, смотреть, впитывать. Ловить каждый взгляд, поворот и жест...»
Ирина Муравьева почти не выходит в свет, поэтому публика всегда очень эмоционально реагирует на ее редкие появления. Артистка, отметившая в этом году 70-летний юбилей, выглядит просто прекрасно. На день рождения к другу Сергею Новожилову она, как всегда, пришла в очень элегантном образе. Фанаты позитивно хвалят Муравьеву за то, что не «уродует» себя пластическими операциями, сохраняя свою естественную красоту.