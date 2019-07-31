Ольга Куриленко показала стройную фигуру в дерзком бикини

Артистка отдыхает на Французской Ривьере. Это место славится своими виноградниками и оливковыми рощами. Вместе с Ольгой путешествует ее друг, фэшн-фотограф Патрис ван Малдер. Он же сделал новые фотографии модели и актрисы.