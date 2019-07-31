Ольга Куриленко показала стройную фигуру в дерзком бикини

39-летняя Ольга Куриленко соблазнительно позировала в новом купальнике. Бикини подчеркнуло все достоинства фигуры бывшей девушки Джеймса Бонда, пишет Cosmo.
Артистка отдыхает на Французской Ривьере. Это место славится своими виноградниками и оливковыми рощами. Вместе с Ольгой путешествует ее друг, фэшн-фотограф Патрис ван Малдер. Он же сделал новые фотографии модели и актрисы.
Уроженка Бердянска порадовала фанатов смелым пляжным образом. Куриленко надела черный купальник с серебряными вставками. Звезда красиво уложила влажные от купания в бассейне волосы. Ольга накрасила губы нежно-розовой помадой и добавила в образ дерзости крупными солнцезащитными очками. «Счастливого вторника», — подписала снимки актриса.