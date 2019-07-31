Будьте осторожны! Сильная магнитная буря придет на Землю в начале августа

Но уже 2 августа влияние Солнца заметно снизится. Особенно осмотрительными в этот период следует быть людям с повышенной метеозависимостью, гипертоникам и имеющим проблемы с сердечно-сосудистой системой.

Зная эту информацию, метеозависимые люди смогут в определенной степени защититься от негативного воздействия солнца на организм и будут заранее готовы к возможному ухудшению самочувствия во время геомагнитных возмущений.

Прогноз магнитных бурь на август 2019 года

В августе 2019 солнце заметно активизируется по сравнению с первыми летними месяцами. Уже в первой декаде месяца ожидается две серьезные магнитные бури, а также несколько менее сильных, но ощутимых магнитных колебаний. Также имейте в виду, что солнце переменчиво, и прогноз магнитных бурь может меняться.

Незначительные магнитные колебания возможны 2, 5, 17, 18, 27, 29 и 31 августа.

Серьезные магнитные бури в августе 2019 ожидаются 1, 6,7 и 28 числа.

Как защитить себя от влияния магнитных бурь

В период магнитных бурь даже у здорового человека может разболеться голова, появиться усталость и недомогание, а также беспричинно ухудшиться настроение. Тем более люди, зависимые от перепадов космической погоды, более отчетливо ощущают на себе даже незначительные всплески солнечной активности.

У особо чувствительных людей во время магнитных бурь организм реагирует более остро: нарушается работа сердечно-сосудистой системы, обостряются хронические заболевания, может повышаться артериальное давление и уровень адреналина в крови, появляются беспокойство и страхи.