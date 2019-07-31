Пациент так рассмешил врачей посланиями на теле, что пришлось отложить операцию.

Один из пользователей Reddit поинтересовался, что самое ужасное может услышать пациент перед анестезией? И юзеры не стали ничего придумывать, а просто поделились своими смешными и глупыми историями. Но победителем, очевидно, вышел Dreble, который рассказал , как его невинная шутка чуть не сорвала ему операцию, пишет Bored Panda .

«Ну, значит, так, когда мне было лет 15, мне нужно было прооперировать колено. Хирург дал мне маркер и сказал отметить нужное. Я сделал всё, как было велено: обвел больное колено в кружок и отметил его стрелками. Подписал еще: «Оперировать тут». На ненужном колене я нарисовал крестики и подписал: «Вот это не трогать». Но врачей не было еще с полчаса, и мне стало скучно. Я начал по всему телу оставлять сообщения вроде «Мой аппендикс вы не получите» и «Что вы тут ищете? Операция-то на колене!». Я даже попросил маму написать на моей спине: «Если вы это читаете, то смотрите на неправильную сторону. Переверните меня!». Как рассказал потом хирург, они увидели всё. И смеялись так сильно, что операцию пришлось задержать».