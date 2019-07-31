Ср, 31.07.2019
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  • Новая возлюбленная Максима Виторгана показала себя в соблазнительном наряде

Новая возлюбленная Максима Виторгана показала себя в соблазнительном наряде

Нино Нинидзе

ФОТО: Instagram

28-летняя Нино Нинидзе показала себя в соблазнительном наряде. Пока 46-летний Максим Виторган наслаждается отпуском, актриса активно работает, пишет Cosmo.

Романтические отношения Нино и Максима стали самым осуждаемым событием светской жизни России этого лета. Дочь известной советской актрисы Ии Нинидзе поделилась с поклонниками одухотворенным снимком.

Нино позирует с гладко зачесанными волосами и с улыбкой на лице. На Нино легкое летнее платье на тонких бретельках с глубоким V-образным вырезом. Цвет наряда гармонично подошел в глазам актрисы и певицы. «Круг сужается, своих всё меньше… Меньше. Бесценно. Глубоко», — поделилась бывшая жена актера и режиссера Кирилла Плетнева.

Нино Нинидзе
Нино Нинидзе
instagram.com/ninosha13

Подписчики звезды сделали множество комплиментов, отметив самобытную красоту и очарование Нино. Самые преданные фанаты Нинидзе поддержали ее. «Твоих всё больше», — заверили они в комментариях. 

 

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