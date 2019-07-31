Новая возлюбленная Максима Виторгана показала себя в соблазнительном наряде

Нино позирует с гладко зачесанными волосами и с улыбкой на лице. На Нино легкое летнее платье на тонких бретельках с глубоким V-образным вырезом. Цвет наряда гармонично подошел в глазам актрисы и певицы. «Круг сужается, своих всё меньше… Меньше. Бесценно. Глубоко», — поделилась бывшая жена актера и режиссера Кирилла Плетнева.