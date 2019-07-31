Повезло! Учитель во время отпуска нашел бриллиант весом 2,12 карата

«Я шел по области парка, которая выглядела так, как будто там почву вымыл поток воды, когда увидел сияние на земле. Я поднял камень, покатал его в руке и заметил, что на нем нет острых краев», - рассказал Ланик. Мужчина показал камень своей жене, а затем спрятал в пакет с другими найденными камнями и минералами. Затем они отправились в центр алмазов в парке. «Сотрудница не сказала сразу, бриллиант ли это, но мы сразу поняли все по ее реакции», - отметил мужчина.