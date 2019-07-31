Повезло! Учитель во время отпуска нашел бриллиант весом 2,12 карата

Джош Ланик из штата Небраска находился в семейном отпуске, когда посетил Государственный парк «Кратер алмазов» (Crater of Diamonds State Park) и уехал с драгоценным камнем коньячного цвета стоимостью в тысячи долларов.
«Я шел по области парка, которая выглядела так, как будто там почву вымыл поток воды, когда увидел сияние на земле. Я поднял камень, покатал его в руке и заметил, что на нем нет острых краев», - рассказал Ланик. Мужчина показал камень своей жене, а затем спрятал в пакет с другими найденными камнями и минералами. Затем они отправились в центр алмазов в парке. «Сотрудница не сказала сразу, бриллиант ли это, но мы сразу поняли все по ее реакции», - отметил мужчина.
Вскоре после этого сотрудники парка сообщили учителю, что у него оказался самый большой алмаз, найденный в парке в течение года - 2,12 карата.
По словам другого сотрудника парка, Уэймона Кокса, недавние ливни, вероятно, помогли Джошу Ланику найти драгоценный камень «В дни после дождя сотрудники парка видели многочисленные алмазы, которые вымыло на поверхность, но таких крупных не находили», - сказал Кокс.
Crater of Diamonds State Park - это государственный парк штата Арканзас площадью 911 акров в округе Пайк. В парке имеется поле площадью 37,5 акра, единственное в мире алмазоносное место, доступное для публики.