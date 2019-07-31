Птица врезалась в девочку на аттракционе: курьезное видео

Изначально видеозапись появилась в Facebook и собрала более ста тысяч просмотров и сотни комментариев. "Бедная птичка", – писали одни. "Больше никогда не пойду на американские горки", – обещали другие. "На видео не слышно, что она говорит, но можно легко догадаться: "Господи, птица, у меня чуть сердце не остановилось", – утверждали третьи.