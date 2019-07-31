Ср, 31.07.2019
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Птица врезалась в девочку на аттракционе: курьезное видео

The legs of passengers riding the "Battlestar Galactica" dueling roller coaster are silhouetted against the sun at the Universal Studios Resorts Worlds Sentosa, Monday Feb. 21, 2011 in Singapore. The Singapore Tourism Board says spending by tourists in the city-state jumped by almost half last year as the opening of two casino resorts helped attract more visitors. (AP Photo/Wong Maye-E) / SCANPIX Code: 436

ФОТО: Wong Maye-E/AP

В девочку по имени Пейдж, которая каталась в парке развлечений Movie World австралийского города Голд-Кост, штат Квинсленд, на аттракционе внезапно врезалась птица вида ибис, пишет Сегодня.

Случай произошел в воскресенье, 28 июля. Видео, снятое камерой видеонаблюдения, опубликовал таблоид Daily Mail.

Изначально видеозапись появилась в Facebook и собрала более ста тысяч просмотров и сотни комментариев. "Бедная птичка", – писали одни. "Больше никогда не пойду на американские горки", – обещали другие. "На видео не слышно, что она говорит, но можно легко догадаться: "Господи, птица, у меня чуть сердце не остановилось", – утверждали третьи.

После столкновения с ибисом у Пейдж осталась царапина на правом плече.

Ибисы – водные птицы с длинными изогнутыми клювами. Они населяют тропические, субтропические и умеренно-теплые широты. Часто встречаются в восточной части Австралии, в том числе на территории Квинсленда. Ибисы находятся под угрозой исчезновения.

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