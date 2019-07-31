Развратная старость британских пенсионеров в Испании: алкоголь, наркотики и секс

Кокаин, экстази и каннабис продаются ежедневно на улицах, но некоторые провозят кокаин с собой на курорт. Одна почти 60-летняя бабушка была рада возможности тайно привезти кокаин на курорт. «Провезла легко, никто не проверял ингалятор среди таблеток. Хотя наркотики здесь достаточно дешевые», - объяснила она, одетая во время разговора с журналистом в рубашку с надписью «кокаиновая шлюха».

Бетти, 66 лет, добавляет: «Здесь у вас есть все, что вы хотите: солнце, море, алкоголь, и когда вы попадаете сюда, вы не хотите уезжать. Люди любят это место». Журналистам издания Mirror, например, дважды предлагали секс-услуги на улице по цене 60 евро.

85-летняя Грейс, например, громко хихикает, опустошая ведро алкоголя через соломинку в форме пениса. 85-летняя старушка в красной шляпе с надписью «Плохая девчонка» ездит на скутере для инвалидов, но не упускает возможности хорошо оттянуться в течение полуторамесячного отдыха на курорте с сомнительной репутацией. Почтенная вдова из Ливерпуля прожигает вечера в местных барах, без капли стыда обнажает грудь при всем честном народе и бесстыдно стреляет глазками молодым мужчинам.

Грейс — всего лишь одна из многих стариков, которые живут и отдыхают в этом городке. Они традиционно приезжают сюда каждый год в течение нескольких десятилетий. Грейс ведет дневник, в котором записывает подробности своих ярких приключений. Среди них — танцы с шестом в свете уличных фонарей и обнажение груди на глазах у прохожих. Эти проделки напоминают ей о бурной молодости и навевают приятную ностальгию.

Жани Би — 65, но назвать ее бабушкой язык не поворачивается. Престарелая рэперша в татуировках и с ярким макияжем приехала в Бенидорм из Великобритании, чтобы работать в кабаре.

Игривые наряды и поведение, явно не соответствующее обычному представлению о пожилых дамах, выделяют ее из толпы. Жани говорит, что обожает тусить и не стесняется танцевать тверк, а еще читает рэп с крамольными стишками.

Еще один интересный представитель местных гуляк — мистер Ли по прозвищу Мистер Бенидорм. Он говорит, что влюбился в это место с первого взгляда. Пенсионер родом из Тоттенхэма. Он носит яркий костюм с британским флагом и ездит по улицам на скутере для инвалидов. Дедушка переехал в испанский городок менее года назад.

Как и предыдущие персонажи, 59-летний музыкант Гарри обитает в этом месте веселья и кутежа. Его называют Джонни Бонго, и он мечтает возобновить карьеру барабанщика, выйдя на сцену впервые за полтора десятка лет. 17 лет назад он оставил Манчестер и купил билет до Бенидорма в один конец.

Пенсионеры, готовые тусить 24 часа в сутки, наслаждаются солнцем, морем и полной свободой. Бенидорм стал для них причалом, на котором они встречают закат жизни. И если большинство стариков предпочитают делать это тихо в кругу семьи, то эти неординарные личности прожигают время в барах, на пляжах и в горячих объятиях друг друга. Финал всегда должен быть ярким, не правда ли?

По словам одного из жителей, правоохранительные органы сквозь пальцы смотрят на происходящее в Бенидорме, потому что это не касается испанских туристов.

Смотрите, что вытворяют британцы в Бенидорме, ЗДЕСЬ!