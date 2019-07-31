«Не стыдно перед отцом?»: Подписчиков возмутил пикантный снимок дочери Игоря Крутого

Дочь продюсера показала в Instagram грудь, выглядывающую из платья с экстремальным вырезом. Многие пользователи сочли, что 33-летняя Виктория ведет себя неподобающе, выставляя свои прелести на всеобщее обозрение, пишут Дни.ру.
Виктория сфотографировалась в белом платье, подчеркнувшем ее большую грудь. Подписчики стали спорить о том, натуральна ли красота дочери Игоря Крутого.
Некоторые пристыдили девушку за слишком откровенные снимки. Мол, должно быть стыдно и перед мужем, и перед знаменитым отцом: "Грудь вываливается! Не стыдно перед отцом?", "Трясет "бидонами" на каждом углу!", "Зачем такой большой силикон?", "Сама маленькая, а грудь огромная!"
Другие пришли к выводу, что дочь композитора выглядит восхитительно. Поклонники завалили ее комплиментами.
Виктория Крутая – дочь второй жены Игоря Крутого. Композитор воспитывал девочку с четырех лет и дал свою фамилию. Окончив нью-йоркскую драматическую школу, та приехала в Россию, чтобы пройти курсы телеведущих в "Останкино".
Вскоре она встретила американского диджея Сержа Деванта. С этого и началась музыкальная карьера Виктории. В 2011 году дочь Крутого выпустила сингл "Убегу" и клип на него. Песня стала хитом.