«Не стыдно перед отцом?»: Подписчиков возмутил пикантный снимок дочери Игоря Крутого

Виктория сфотографировалась в белом платье, подчеркнувшем ее большую грудь. Подписчики стали спорить о том, натуральна ли красота дочери Игоря Крутого.

Некоторые пристыдили девушку за слишком откровенные снимки. Мол, должно быть стыдно и перед мужем, и перед знаменитым отцом: "Грудь вываливается! Не стыдно перед отцом?", "Трясет "бидонами" на каждом углу!", "Зачем такой большой силикон?", "Сама маленькая, а грудь огромная!"

Другие пришли к выводу, что дочь композитора выглядит восхитительно. Поклонники завалили ее комплиментами.

Виктория Крутая – дочь второй жены Игоря Крутого. Композитор воспитывал девочку с четырех лет и дал свою фамилию. Окончив нью-йоркскую драматическую школу, та приехала в Россию, чтобы пройти курсы телеведущих в "Останкино".