Ср, 31.07.2019
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  • «Не стыдно перед отцом?»: Подписчиков возмутил пикантный снимок дочери Игоря Крутого

«Не стыдно перед отцом?»: Подписчиков возмутил пикантный снимок дочери Игоря Крутого

Игорь Крутой с дочерью Викторией.

ФОТО: SCANPIX

Дочь продюсера показала в Instagram грудь, выглядывающую из платья с экстремальным вырезом. Многие пользователи сочли, что 33-летняя Виктория ведет себя неподобающе, выставляя свои прелести на всеобщее обозрение, пишут Дни.ру.

Виктория сфотографировалась в белом платье, подчеркнувшем ее большую грудь. Подписчики стали спорить о том, натуральна ли красота дочери Игоря Крутого.

Некоторые пристыдили девушку за слишком откровенные снимки. Мол, должно быть стыдно и перед мужем, и перед знаменитым отцом: "Грудь вываливается! Не стыдно перед отцом?", "Трясет "бидонами" на каждом углу!", "Зачем такой большой силикон?", "Сама маленькая, а грудь огромная!"

Другие пришли к выводу, что дочь композитора выглядит восхитительно. Поклонники завалили ее комплиментами.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Виктория Крутая – дочь второй жены Игоря Крутого. Композитор воспитывал девочку с четырех лет и дал свою фамилию. Окончив нью-йоркскую драматическую школу, та приехала в Россию, чтобы пройти курсы телеведущих в "Останкино".

Вскоре она встретила американского диджея Сержа Деванта. С этого и началась музыкальная карьера Виктории. В 2011 году дочь Крутого выпустила сингл "Убегу" и клип на него. Песня стала хитом.

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