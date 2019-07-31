Фото: резко изменившуюся Ирину Дубцову перестали узнавать

«Нет настроения? Надевайте красный! Есть настроение? Красный даст усиливающий эффект. Как настроение?» – подписала фото артистка. В кадре она позирует перед зеркалом в ярко-красном блестящем платье.

Пользователи соцсети сошлись во мнении, что звезда сама на себя не похожа. Они решили, что исполнительница переборщила с фотошопом, и оставили критические замечания в комментариях к посту.