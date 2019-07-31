Ср, 31.07.2019
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  • Фото: резко изменившуюся Ирину Дубцову перестали узнавать

Фото: резко изменившуюся Ирину Дубцову перестали узнавать

Ирина Дубцова

ФОТО: SCANPIX

​37-летняя певица поделилась в Instagram новым портретным снимком из гримерки. Однако многие поклонники остались недовольны тем, как выглядит Ирина Дубцова.

«Нет настроения? Надевайте красный! Есть настроение? Красный даст усиливающий эффект. Как настроение?» – подписала фото артистка. В кадре она позирует перед зеркалом в ярко-красном блестящем платье.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Пользователи соцсети сошлись во мнении, что звезда сама на себя не похожа. Они решили, что исполнительница переборщила с фотошопом, и оставили критические замечания в комментариях к посту.

«Ирина, а это точно Вы?», «Бледное лицо, тонна фотошопа», «Ой, как надоели эти фильтры бесконечные. Лицо плоское, не узнать», – высказались фолловеры.

Самые преданные поклонники все же посчитали, что их любимица прекрасна в любом виде.

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