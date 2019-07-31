С ума сойти! Младшая сестра Кейт Мосс оказалась еще горячее, чем сама супермодель

21-летней Лотти Мосс по праву считается одной из самых горячих моделей. Девушка обожает дразнить свою многочисленную армию поклонников смелыми образами.

На днях младшая сестра 45-летней Кейт Мосс появилась на красной дорожке в Лондоне. Именно здесь прошла премьера фильма Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде».

Лотти пришла на показ в соблазнительном черном платье. Ее волосы были слегка завиты и распущены. Модель моментально привлекла к себе внимание фотографов, но все же самыми горячими кадрами этого вечера младшая Мосс поделилась в своем Instagram. Смотрите ЗДЕСЬ!