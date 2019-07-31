«Это мое слабое место»: пассия Петросяна сделала смелое признание

Татьяна Брухунова постоянно публикует в блоге сообщения, в которых рассказывает подписчикам о себе. На этот раз молодая пассия Евгения Петросяна удивила признанием, пишет «Комсомольская правда».
Татьяна Брухунова - известная модница. Она покупает наряды элитных брендов, много путешествует и, как были уверены поклонники, вкусно готовит. Фото кулинарных шедевров появляются в блоге девушки также часто, как и ее модные луки. Однако Татьяна призналась, что пользуется услугами домохозяйки, которая готовит для нее.
Брухунова заявила, что готовить она не умеет, так как у нее «руки растут не из того места». «Для желающих покритиковать сразу хочу оговориться, что я не умею готовить! Никогда не выдавала фото домашней еды за свое рукоделие!», - сказала, как отрезала, Татьяна.
По этой причине она наняла помощницу, которая готовит ей обеды и ужины. Кулинарные способности женщины Татьяна расхваливает на все лады. По ее словам, домработница кормит ее вкусной и полезной пищей.
Брухунова совершенно не смущается своего неумения готовить. Она убеждена, что каждый человек по жизни должен заниматься своим делом. «Медитация у плиты на сегодняшний день - не моя история», - заявила она.
Единственное, что Татьяна Брухунова не доверяет никому готовить, - это десерты. Она любит побаловать себя сладеньким, а потому не только с удовольствием готовит эти блюда, но и с энтузиазмом их поглощает. «Десерты - это мое слабое место. Процесс приготовления вкусняшек доставляет мне не меньше удовольствия от созидания, чем от поглощения», - заключила она.