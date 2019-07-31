«Это мое слабое место»: пассия Петросяна сделала смелое признание

Татьяна Брухунова - известная модница. Она покупает наряды элитных брендов, много путешествует и, как были уверены поклонники, вкусно готовит. Фото кулинарных шедевров появляются в блоге девушки также часто, как и ее модные луки. Однако Татьяна призналась, что пользуется услугами домохозяйки, которая готовит для нее.

Брухунова заявила, что готовить она не умеет, так как у нее «руки растут не из того места». «Для желающих покритиковать сразу хочу оговориться, что я не умею готовить! Никогда не выдавала фото домашней еды за свое рукоделие!», - сказала, как отрезала, Татьяна.

По этой причине она наняла помощницу, которая готовит ей обеды и ужины. Кулинарные способности женщины Татьяна расхваливает на все лады. По ее словам, домработница кормит ее вкусной и полезной пищей.

Брухунова совершенно не смущается своего неумения готовить. Она убеждена, что каждый человек по жизни должен заниматься своим делом. «Медитация у плиты на сегодняшний день - не моя история», - заявила она.