Друг Шумахера рассказал о состоянии автогонщика: Он уже смотрит «Формулу-1»

Семикратный чемпион "Формулы-1" Михаэль Шумахер, вероятно, пошёл на поправку. 50-летний автогонщик даже смотрит Гран-при 2019 года по телевизору. Об этом сообщает Radio Monte-Carlo со ссылкой на одного из ближайших друзей гонщика, президента Международной автомобильной федерации (FIA) Жана Тодта.

Бывший спортивный директор команды Ferrari уточнил, что из уважения к семье Шумахера всегда старался не раскрывать слишком много подробностей о здоровье спортсмена. Однако в этот раз Тодт сделал исключение и рассказал, что гонщик чувствует себя намного лучше. Более того, они вместе смотрели "Формулу-1" по телевизору.

— Я всегда аккуратен в таких заявлениях, но это правда. Мы смотрели вместе с Михаэлем Шумахером гонку у него дома в Швейцарии,

— заявил Тодт.

Также он добавил, что автогонщик не сдаётся после того, как в 2013 году получил травму головы, и "продолжает бороться".

В заключении Тодт отметил, что его сильно огорчает борьба, с которой приходится сталкиваться спортсмену, а также его близким, ежедневно. Также он признался, что их дружба с Шумахером претерпела изменения: нынешнее общение между мужчинами уже не то, что было раньше.