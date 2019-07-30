Украинский футболист похвастался сексом с Канделаки

В ходе беседы Евгений Савин спросил, правда ли у Милевского «был секс с Тиной Канделаки»? На это гость передачи поначалу смутился, а затем заявил, что «по молодости было много с кем».

Милевский припомнил, что познакомился с Канделаки в Киеве, где она вела передачу «Самый умный». «Как мне рассказывали эту историю, она с подружками сидела в каком-то ресторане, и мы с пацанами что-то отмечали. Тина, как обычно, с харизмой, юмором, со своим уверенным мнением такая спрашивает: «Кто тут у вас такой модный? Дайте мне его номер, я сейчас его поставлю на место!», - рассказал футболист, добавив, что не смотрел тогда шоу Канделаки и не был с ней знаком.