«Катастрофа»: актриса Татьяна Васильева пришла в ужас от «Идеального ремонта» в своей квартире

Известная актриса Татьяна Васильева записала видео, в котором пожаловалась на результаты шоу «Идеальный ремонт», один из выпусков которого был посвящен ее квартире. Примечательно, что само видео, как и реакция знаменитости, вышло почти три года назад, но пристальное внимание СМИ получило только сейчас.
В частности, в конце проекта Васильева активно восхищалась работой дизайнеров, а спустя время она назвала «Идеальный ремонт» у себя «несчастным случаем» и «катастрофой».
Так, Васильева пожаловалась на холод в квартире. По ее словам, единственным источником отопления в помещении является теплый плинтус, но и он «трещит и искрит», из-за чего звезде пришлось вызывать сотрудников ЖЭКа и делать другое отопление в уже отремонтированной квартире.
Также, по словам знаменитости, у нее сломалась кровать, и в итоге от нее пришлось избавиться, как и от матраса, и ей не понравились пластмассовые люстры на потолке.
«Если нет денег, то сделайте то, что можете! Остальное я могла бы купить себе сама», - возмущается она, отмечая, что теперь вынуждена спать на холодном полу.
Однако далеко не все пользователи YouTube поверили в искренность Татьяны Васильевой.