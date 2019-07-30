«Катастрофа»: актриса Татьяна Васильева пришла в ужас от «Идеального ремонта» в своей квартире

В частности, в конце проекта Васильева активно восхищалась работой дизайнеров, а спустя время она назвала «Идеальный ремонт» у себя «несчастным случаем» и «катастрофой».

Так, Васильева пожаловалась на холод в квартире. По ее словам, единственным источником отопления в помещении является теплый плинтус, но и он «трещит и искрит», из-за чего звезде пришлось вызывать сотрудников ЖЭКа и делать другое отопление в уже отремонтированной квартире.

Также, по словам знаменитости, у нее сломалась кровать, и в итоге от нее пришлось избавиться, как и от матраса, и ей не понравились пластмассовые люстры на потолке.

«Если нет денег, то сделайте то, что можете! Остальное я могла бы купить себе сама», - возмущается она, отмечая, что теперь вынуждена спать на холодном полу.

Однако далеко не все пользователи YouTube поверили в искренность Татьяны Васильевой.