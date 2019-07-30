Невероятно: королева Елизавета II оказалась собственницей четырех элитных квартир в Москве

Если Елизавета II решит посетить Москву, ей будет, где пожить. Британская королева оказалась владелицей сразу четырех элитных квартир в центре Москвы. Жилье, общая площадь которого превышает 800 квадратных метров, находится на «золотой миле» российской столицы, где приобрели апартаменты многие известные люди.

Все четыре квартиры расположены в одном здании по адресу 1-й Обыденский переулок, дом 10. Площадь самой большой из них составляет 320 «квадратов», а общая стоимость жилья оценивается в почти что 7 млн евро.

Как оказалось, недвижимостью Ее Величества заведует канадское посольство, которое разместилось неподалеку от этого дома. В консульстве напомнили, что монархиня является главой 16 стран, в том числе Канады. По правилам, жилье, приобретенное на территории других стран, номинально записывается на нее.