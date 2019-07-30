Кто бы мог подумать? Пять овощей, от которых вреда больше, чем пользы

Согласно исследованию Гарвардского университета, половину здорового рациона должны составлять фрукты и овощи. Однако даже полезные на первый взгляд продукты могут оказывать негативное влияние на организм. Записываем стоп-лист и обходим эти овощи в магазине стороной.

Картофель. Увы, вреден, даже если не был приготовлен во фритюре. Крахмал повышает уровень сахара в крови, а соланин, который активно вырабатывается кожурой при нахождении на солнце, негативно влияет на нервную систему. И не секрет, что картофель обладает высоким гликемическим индексом, то есть очень быстро отдает свою энергию организму. Вы вскоре снова чувствуете голод, а у обменных процессов нарушается здоровый режим.

Баклажан. Еще один овощ, богатый на соланин. Причем чем спелее плод, тем вредного алкалоида больше. Именно он придает баклажанам характерную горечь и требует нехитрых манипуляций перед готовкой (просто поместите овощ в подсоленную воду). Кроме того, при жарке баклажаны теряют все свои полезные свойства и насыщаются токсинами.

Петрушка и шпинат. Несмотря на всю свою пользу, петрушка и шпинат, как и любая другая зелень, быстрее других овощей впитывают нитраты. С ними нужно быть осторожнее при воспалениях органов мочеполовой системы.