Астролог рассказала, какие знаки зодиака склонны к лишнему весу

Представители некоторых знаков зодиаков рискуют поплатиться фигурой, а то и здоровьем из-за своей любви к еде.

Весы, Близнецы, Овны, Стрельцы и Водолеи — самые подвижные знаки. Часто эти люди ведут активный образ жизни или имеют работу, отнимающую много энергии, поэтому им не страшно неправильное питание.

Козероги настолько погружены в работу и карьеру, что им вряд ли грозит опасность набора веса. Времени на переедание не остается.

Скорпионы — очень эмоциональные существа, они много переживают, у них часто случаются перепады настроения. Такое состояние с меньшей вероятность приведет к ожирению.

Львы обычно славятся тем, что покупают дорогие красивые продукты, заказывают готовые блюда. Они любят в обществе побаловать себя и удивить других. Но это не сказывается на их фигуре.

Девы тщательно часто сидят на диетах, следят за своим здоровьем, пьют витамины и занимаются спортом, поэтому ожирение им тоже не грозит.

Больше всего склонны к набору лишнего веса Тельцы. Они много времени проводят на кухне, так как любят и умеют готовить. Также представители этого знака не отказывают себе в походах в рестораны и кафе. Они любители кулинарных изысков.