Рейтинг самых непредсказуемых знаков Зодиака

Так кто же из знаков Зодиака наиболее непредсказуем?

Овен

Для этого знака характерно ежедневное молниеносное принятие решений, даже жизненно важных. А за счет своего активного характера, в котором часто сменяется гнев на милость, они могут вызывать у людей недоверие и смущение. Поэтому решение Овна часто может меняться, хотя окружающие люди могут этого не знать. Получается, что происходит настоящая путаница, ведь о смене своих решений представители этого знака редко оповещают других людей. К тому же если окружающие люди попытаются попрекнуть в этом Овна, то обязательно получат свою порцию грубости.

Близнецы

Эти люди живут только в зависимости от своего внутреннего состояния. Они точно не будут что-либо делать, если у них нет на это настроения. Им легче придумать тысячу отговорок, чем взять и сделать, даже самое простое задание. Поэтому от их внутреннего состояния зависят и важные решения. Эти люди могут легко не прийти на встречу, отключив телефон, если их внутреннее «я» твердит остаться сегодня дома. А значит, и планировать какие-либо вещи с такими людьми трудно, лучше решать вопросы сразу и на месте, когда вот-вот должно состояться, например, какое-нибудь мероприятие.

Стрелец

Эти люди просто ненавидят планирование. У них все равно ничего не совпадет с ним, даже если его заставят создать, например, распорядок дня. В этом и заключается их уникальность: Стрельцы решают все проблемы по мере поступления. И нужно сказать, что получается у них это отлично. Поэтому не стоит думать, что предугадать действия Стрельца легко, он все равно найдет, чем удивить окружающих людей.

Рыбы

Изначально может показаться, что эти люди предсказуемы. Ведь они всегда знают, как поступят, а также, что скажут. Поэтому угадать их мысли очень легко. Но это лишь умело выстроенная маска. На самом же деле их мысли очень быстро меняются, но они так умело это делают, что окружающие люди верят – так было задумано с самого начала. Поэтому не стоит думать, что представителей этого знака легко поймать на «удочку», ведь они ловко с нее соскользнут!

Водолей