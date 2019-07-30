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  • Грядет пополнение? В сети обсуждают новые фото возлюбленной Криштиану Роналду

Грядет пополнение? В сети обсуждают новые фото возлюбленной Криштиану Роналду

Вчера 34-летний Криштиану Роналду получил престижную награду — Marca Legend — за свои достижения в футболе. Мероприятие прошло в Мадриде, по красной дорожке спортсмен прошелся в компании своей девушки, 25-летней Джорджины Родригес, с которой они вместе уже три года, пишет Сплетник.

Португальский нападающий, в настоящее время играющий за итальянский клуб "Ювентус", обнимал возлюбленную и гордо позировал с ней во время церемонии.

Джорджина выбрала для своего выхода гламурный наряд — бандажное бежевое платье без рукавов. Лук она дополнила нюдовыми босоножками на каблуках и серьгами с сапфирами. Некоторые пользователи сети, увидев фотографии с мероприятия, предположили, что модель беременна, однако официальных комментариев по этому поводу пока представители звезды не давали.

Напомним, Роналду и Джорджина встречаются с 2016 года. Они воспитывают дочь Алану Мартину. У Роналду также есть сын, восьмилетний Криштиану-младший, и близнецы Ева и Матео, которым два года (их родила суррогатная мама). Родригес ранее рассказывала итальянскому журналу Elle о своих отношениях с футболистом, поведав, что они впервые встретились в магазине Gucci, где она работала.

Первая наша встреча с Роналду произошла в бутике Gucci, где я тогда работала продавцом-консультантом. Несколько дней спустя мы снова увидели друг друга на мероприятии другого бренда. Потом мы начали общаться в непринужденной обстановке. Это была любовь с первого взгляда для нас обоих,

— призналась она.

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