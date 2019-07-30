«Самая прозрачная юбка в мире»: полуголая Михалкова из «Уральских пельменей» завела фанатов (фото)

В кадре звезда позирует в купальнике с широким верхом и с прозрачным парео вокруг бедер. Образ дополняет козырек на голове.

Несмотря на то что на фоне находится зона для отдыха, да и сам внешний вид Юлии Михалковой более располагает к расслаблению где-нибудь на пляже или возле бассейна, в качестве геолокации на снимке указан Центральный дом литераторов, а в собственных комментариях к публикации артистка решила порассуждать о психологии женщин и мужчин.

В частности, Юлия Михалкова порекомендовала своим подписчикам книгу «Мужчина с Марса, женщина с Венеры».

«Автор - Джон Грей рассматривает женщин и мужчин с абсолютно разных «ракурсов». Теория - мужчины и женщины кардинально разные, будто с разных планет. И это НОРМАЛЬНО!» - пишет Юлия.

В качестве двух самых грубых ошибок, по мнению Грея, Юлия Михалкова называет то, что «мужчины ошибочно предлагают решения и не придают должного значения чувствам и эмоциям, в то время как женщины предлагают непрошеные советы и рекомендации».

«Еще, важно понимать, что мужчины и женщины борются со стрессом разными методами. Мужчины склонны замыкаться и молча думать о том, что их беспокоит, а женщины наоборот, не могут НЕ делиться переживаниями», - пишет звезда.