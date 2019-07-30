Сколько раз в день ест Ольга Бузова? Ответ вас шокирует

Телеведущая поделилась с поклонниками фото из своей гримерки в «Доме-2». Бузова позировала в белой джинсовке, кроп-топе в тон, рваных облегающих джинсах и босоножках на шпильке. «Любимый стиль: туфли, джинсы, кроп-топ и пиджак/джинсовка. У нас такое лето, что особо не оголишься», — посетовала Ольга.

Бузова порадовалась, что ее рабочий день наконец-то окончен, и она может отправиться на долгожданный ужин. Телеведущая призналась, что плохо питается.

«Так получается, что реально ем я либо один раз в день, либо вообще нет. Так нельзя, конечно, но, например, завтракать я вообще не могу (только если отпуск), на обед нет времени, вот и получается, что-либо поздний ужин, либо ничего. Я так редко бываю в Москве, что хочется насладиться ею, общением с друзьями, и просто иногда жить», — пожаловалась в Instagram певица.

Ольга Бузова почти все время посвящает работе instagram.com/buzova86

Поклонники отметили, что Ольга еще больше похудела. Фолловеры пожелали Бузовой заботиться о себе. «Себя совсем не бережешь, свое здоровье. Надо думать о родителях и будущих детях. Ты же не робот, Оля»; «Неправильно, что ты ешь один раз в день. Ты так себе желудок посадишь»; «Оля, вас надо срочно к бабушке на недельку. Так нельзя, ведь есть надо», — высказались фанаты звезды.