Мужа певицы Жасмин объявили в международный розыск

Об этом сообщило Министерство внутренних дел Молдавии на своей официальном сайте. "Министерство внутренних дел объявило в национальный и международный розыск Шора Илана Мироновича. Ответственность за исполнение возложена на Генеральный инспекторат полиции при министерстве внутренних дел", – цитируют заявление РИА Новости.

До этого было возбуждено уголовное дело на имя Илана Шора. Он незаконного выехал из страны. Также министр внутренних дел Молдавии Андрей Нэстасе сообщал, что обратился к коллегам из Украины с просьбой предоставить информацию о возможном въезде в страну мужа Жасмин. Существует версия, что он мог попасть на территорию Украины через Приднестровье.

Напомним, суд в Кишиневе приговорил бизнесмена Илана Шора, мужа певицы Жасмин, к 7,5 годам тюрьмы. Его судили по двум статьям Уголовного кодекса Молдавии: "Мошенничество" (ст. 190 п. 5) и "Причинение материальных убытков" (ст. 243 п. 3). Ему инкриминируется участие в деле о банковских махинациях.