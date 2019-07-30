Названы два знака Зодиака, которым Ванга в своем пророчестве предсказала трудности в 2019 году

Водолеям во избежание ненужных проблем рекомендуется остепениться и забыть о загулах. Работайте над собой, будьте выдержаны и вдумчивы. Этот год принесет вам встречу с неприятным человеком, которая будет заполнять негативом пространство вокруг вас. Вы будете близки к нервному срыву и разладу с близкими. Постарайтесь не проявлять агрессии к своим родным, ведь именно они помогут пережить тяжелый период.