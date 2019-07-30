Названы два знака Зодиака, которым Ванга в своем пророчестве предсказала трудности в 2019 году

Легендарная болгарская ясновидящая Ванга могла предсказывать судьбы не только отдельных личностей и целых государств, но и давать прогнозы по знакам Зодиака.
Так, по информации СМИ, известная прорицательница оставила пророчество о знаках Зодиака, особо выделив два из них. По мнению Ванги, именно их в этом году ждут особенные сложности, пишет Topnews.
Как пишут журналисты со ссылкой на пророчество Ванги, Раки в 2019 году столкнутся с серьезными проблемами и сложностями. Многие впадут в депрессию или будут находиться под воздействием стресса. Однако не стоит впадать в уныние и перекраивать свою жизнь. Старайтесь решать проблемы постепенно, без резких движений. В этом случае все постепенно пойдет на лад.
Водолеям во избежание ненужных проблем рекомендуется остепениться и забыть о загулах. Работайте над собой, будьте выдержаны и вдумчивы. Этот год принесет вам встречу с неприятным человеком, которая будет заполнять негативом пространство вокруг вас. Вы будете близки к нервному срыву и разладу с близкими. Постарайтесь не проявлять агрессии к своим родным, ведь именно они помогут пережить тяжелый период.