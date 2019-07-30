Фото: заболевший Игорь Крутой тает на глазах

Заболевший диабетом Игорь Крутой в последнее время потерял 20 килограммов и буквально тает на глазах, сообщает StarHit.

Напомним, что на днях известный российский композитор отметил свое 65-летие, с которым его, помимо коллег и поклонников, поздравил премьер-министр Дмитрий Медведев. Многие желали ему здоровья, в котором музыкант нуждается прежде всего. Ведь некоторое время назад он перенес операцию в США, и поклонники заподозрили у Крутого онкологическое заболевание. К счастью, впоследствии оказалось, что это не так.

Виновником резкого похудения музыканта стал диабет. А потеря веса объясняется строгой диетой, прописанной врачами при тяжелом заболевании.

"Иногда кажется, что Игорь Яковлевич вообще ничего не ест! И при всем при этом еще и активно занимается спортом. Любит большой теннис, уважает беговую дорожку и прогулки на свежем воздухе", — рассказали изданию знакомые из близкого окружения Игоря Крутого.

К тяжелому физическому состоянию прибавилось психические проблемы. Так, сам композитор в интервью не раз поднимал тему смерти. К слову, недавно он пережил потерю не только близкого друга Дмитрия Хворостовского, умершего от рака, но и любимого отца.